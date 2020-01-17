Наркокризис, вторжение в Ирак или беседа с послом России — Fox объяснил, за что в США накажут, а за что нет

Американской элите постоянно сходят с рук реальные преступления, от которых страдают, а то и гибнут реальные люди, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Журналист напоминает, что виновники вторжения в Ирак и катастрофической эпидемии наркомании в США остаются на свободе, тогда как другие попадают в тюрьму за незначительную ложь или телефонный разговор с российским послом.

Верьте или не верьте, прошло почти 25 лет с тех пор, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило препарат оксикодон от Purdue Pharma для массового использования. Странно, что некоторые поворотные моменты истории вначале проходят почти незамеченными. С тех пор Америка тонет в опиоидном цунами.

Но сколько именно, вот в чём вопрос, сколько именно этих таблеток попало в оборот? Государство может не иметь представления, к примеру, о численности проживающих здесь нелегальных иммигрантов, но, как оказалось, в данном случае всё подсчитано. И мы только что заполучили эти цифры. По данным Управления по борьбе с наркотиками, с 2006-го по 2014 год в аптеки по всей стране, а оттуда в людские дома поступило в общей сложности — соберитесь с духом! — 100 миллиардов доз оксикодона и гидрокодона. Это более 11 миллиардов доз в год. Примерно 35 опиоидных таблеток для каждого ныне живущего американца.

Когда делается такое, к чему мы приходим? Догадаться нетрудно. К опиоидной эпидемии. И к последующей массовой гибели людей. С 1999-го по 2018 год от передозировки наркотиков погибло в общей сложности 770 тысяч американцев. 770 тысяч! Это больше смертей, чем за всю Гражданскую войну в США, а эта война нам обошлась дороже всего. Или во всех остальных войнах Америки: в Первой и Второй мировой, Корейской, Вьетнамской и так далее — вместе взятых!

Судя исключительно по числу погибших, опиоидный кризис — величайшая отдельно взятая человеческая катастрофа, когда-либо постигшая эту страну. Но вот что примечательно: никто, почти никто за это не наказан. Саклеры, владельцы Purdue Pharma, заработавшие на продаже обезболивающих 13 миллиардов долларов, по-прежнему богаты. Никто из них не сел в тюрьму. Как и многие другие в руководстве компании, кто нажился на опустошении целых районов Америки.

Может быть, вы заметили закономерность: в этой стране никого никогда не наказывают за настоящие преступления, от которых по-настоящему страдают люди. За вторжение в Ирак, за катастрофический ипотечный кризис, за обворовывание этой страны правительством Китая. В Вашингтоне всё это считается незначительными проступками, простительными для тех, кто знает нужных людей и даёт им взятки, — а иначе и не бывает. О, если бы семья Саклеров присочинила что-нибудь насчёт ничего не значащих электронных писем или поговорила по телефону с российским послом! Может быть, тогда безразличию Вашингтона пришёл бы конец.

Дата выхода в эфир 15 января 2020 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Белки класса сестринов помогают поддерживать мышцы в отличном состоянии не упражняясь — правда, пока только мышам и дрозофилам, однако ученые предполагают, что вероятность аналогичного эффекта на человеке достаточно велика. Команда исследователей из Мичиганского университета смогла идентифицировать природное соединение, повышение уровня которого у модельных животных позволяло им получать эффект «упражнения без упражнения». Статью о своем открытии […]