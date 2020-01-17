Европейская ракета Ariane-5 стартовала с космодрома во Французской Гвиане

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane-5 с телекоммуникационными спутниками на борту, информирует компания-оператор космодрома Arianespace.

Ракета должна вывести в космос спутники EUTELSAT KONNECT и GSAT-30. Первый аппарат запускают для европейского спутникового оператора Eutelsat, второй – для Индийской организации космических исследований (ISRO), передает РИА «Новости».





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