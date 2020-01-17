Во время весеннего призыва в Украине повестки получат мужчины от 20 лет – Загороднюк

17.01.2020, 0:06, Новости дня

В Украине во время весеннего призыва в апреле повестки получат мужчины старше 20 лет. Молодые люди 18-ти и 19-ти лет не будут принудительно привлекаться к срочной службе. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

Во время весеннего призыва лица младше 20 лет могут пойти служить только на добровольной основе.

Сьогодні Президент підписав Указ № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки …

Posted by Андрій Загороднюк on Neljapäev, 16. jaanuar 2020

16 января президент Украины Владимир Зеленский  подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет.

По словам Загороднюка, возраст призыва с 18 лет прописан в законе и никогда не менялся.

В Вооруженных силах Украины в октябре 2019 года предложили призывать граждан на срочную службу с 18 лет, а не с 20.

В ноябре 2019 года Загороднюк говорил, что Минобороны планирует отказаться от призыва в армию.

Призыв на срочную службу в армию был отменен при президентстве Виктора Януковича и возобновлен после начала войны на Донбассе. Призыву на срочную службу в Украине подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Призывников не имеют права отправлять в зону операции Объединенных сил.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: В Украине во время весеннего призыва в апреле повестки получат мужчины старше 20 лет. Молодые люди 18-ти и 19-ти лет не будут принудительно привлекаться к срочной службе. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк. Во время весеннего призыва лица младше 20 лет могут пойти служить только на добровольной основе. Сьогодні Президент підписав Указ № 13/2020 «Про […]

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