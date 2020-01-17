ЦИК признала народным депутатом Санченко вместо Венедиктовой

17.01.2020, 0:06, Новости дня

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Санченко, члена партии «Слуга народа». Об этом 16 января проинформировала пресс-служба ЦИК.

«Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживает в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии » Слуги народа «под № 137», – рассказали

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании полученного постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий депутата Ириной Венедиктовой. Она сложила свои полномочия в связи с назначением на должность временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований Украины.

ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Олександра СанченкаВерховна Рада України Постановою…

Posted by Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine on Neljapäev, 16. jaanuar 2020

Санченко до сегодняшнего дня был директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности фестиваля «Atlas Weekend».

16 января он сообщил в Facebook, что его «ждут серьезные вызовы на новой работе».

«Работе, которая я верю, принесет положительные изменения в жизни граждан Украины. Поэтому туда и иду», – добавил он.

Posted by Oleksandr Sanchenko on Neljapäev, 16. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Украине во время весеннего призыва в апреле повестки получат мужчины старше 20 лет. Молодые люди 18-ти и 19-ти лет не будут принудительно привлекаться к срочной службе. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк. Во время весеннего призыва лица младше 20 лет могут пойти служить только на добровольной основе. Сьогодні Президент підписав Указ № 13/2020 «Про […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика