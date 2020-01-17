ЦИК признала народным депутатом Санченко вместо Венедиктовой

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Санченко, члена партии «Слуга народа». Об этом 16 января проинформировала пресс-служба ЦИК.

«Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживает в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии » Слуги народа «под № 137», – рассказали

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании полученного постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий депутата Ириной Венедиктовой. Она сложила свои полномочия в связи с назначением на должность временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований Украины.

ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Олександра СанченкаВерховна Рада України Постановою… Posted by Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine on Neljapäev, 16. jaanuar 2020

Санченко до сегодняшнего дня был директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности фестиваля «Atlas Weekend».

16 января он сообщил в Facebook, что его «ждут серьезные вызовы на новой работе».

«Работе, которая я верю, принесет положительные изменения в жизни граждан Украины. Поэтому туда и иду», – добавил он.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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