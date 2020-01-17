Ким Кардашьян рассказала об использовании корректирующего белья

17.01.2020, 0:04, Разное

Американская фотомодель, звезда реалити-шоу 39-летняя Ким Кардашьян, пояснила об использовании корректирующего белья. После родов ей понадобилась коррекция фигуры.
Знаменитость призналась, что неоднократно задумывалась о похудении. Пока же только с помощью корректирующему белью ей удается скрывать потерянные после родов формы. Звезда создала свою линию белья под названием SKIMS. Кардашьян сообщила, что перепробовала на себе все способы скрыть недостатки фигуры и даже одевала по несколько комплектов нижнего белья одновременно, чтобы улучшить внешний вид.

Поклонники восхищались фотомоделью, писали, что она прекрасно выглядит, вот только не знали о некоторых хитростях. Кардашьян предпочитает не надевать обычное белье, только корректирующее — сделанное из натурального хлопка. Перепробовав множество моделей из разных материалов, она остановила свой выбор на натуральных тканях, поскольку от искусственных нет никакого эффекта, кроме раздражения кожи. Звезда признается, если бы поклонницы знали секрет ее идеальной фигуры, то все они давно бы уже стали легендарными моделями.



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Последнее: Американская фотомодель, звезда реалити-шоу 39-летняя Ким Кардашьян, пояснила об использовании корректирующего белья. После родов ей понадобилась коррекция фигуры. Знаменитость призналась, что неоднократно задумывалась о похудении. Пока же только с помощью корректирующему белью ей удается скрывать потерянные после родов формы. Звезда создала свою линию белья под названием SKIMS. Кардашьян сообщила, что перепробовала на себе все способы […]

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