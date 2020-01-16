Мнение: Обсуждение отставки Медведева на CNN

Главные американские специалисты по Fake-News (по мнению Агента Дональда) c CNN обсуждают отставку Медведева и изменения в России.

Особенно позабавило, что они даже смену правительства в России рассматривают через призму того, что Россия будет снова взламывать выборы в США и помогать Трампу.

Обсуждение отставки Медведева на CNN

Российский президент Владимир Путин предпринял сегодня важные шаги, чтобы упрочить своё влияние. Это наверняка укрепит его контроль над страной и на годы продлит его пребывание на лидерских позициях.

К нам присоединяется Брайан Тодд. Путин радикально меняет Кремль, Конституцию России. Что это значит для него самого и для президента Трампа?

БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Для Путина это означает, что у него есть все шансы остаться во власти до самой смерти. Для Дональда Трампа это может означать, что его ещё много лет будут осаждать вопросами и критиковать за отношения с бывшим полковником КГБ.

Похоже, сегодня Владимир Путин ловко двигает фигуры, чтобы обеспечить себе пребывание во власти даже после окончания своего президентского срока в 2024 году. Путин сделал большое заявление, которое показывали даже на фасаде дома в Москве. В нём он предложил внести в российскую Конституцию далеко идущие изменения, которые усилят вес парламента и премьер-министра и ослабят президента.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности законодательной, исполнительной, судебной власти.

И как только Путин предложил внести эти изменения, российское правительство целиком подало в отставку, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.

АНДЖЕЛА СТЕНТ, Джорджтаунский университет: Путин своему населению и всему миру говорит: сейчас я заправляю, и даже после 2024 года, когда мне придётся уйти с поста президента, я всё равно буду здесь, я всё равно буду в игре.

Путин у власти уже 20 лет — дольше, чем все лидеры Кремля, за исключением жестокого диктатора Иосифа Сталина. Самый большой политический враг Путина — оппозиционный лидер Алексей Навальный — вскоре опубликовал твит о том, что те, кто считал, будто Путин уйдёт из власти после 2024 года, — «олухи». Он сказал: «Оставаться пожизненным единоличным лидером, захватив в собственность целую страну, присвоив себе и своим друзьям её богатства — единственная цель Путина и его режима».

Сегодня некоторые беспокоятся, как укрепление власти Путина скажется на его отношениях с президентом Трампом.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: …было бы хорошо наладить отношения с Россией.

Трамп соглашался с Путиным по поводу собственных разведывательных ведомств, высказывал слишком сильное желание порадовать Путина, который, по словам экспертов, научился манипулировать Трампом. Аналитики говорят, что американцы должны обеспокоиться тем, что ещё более сильный Путин станет ещё смелее.

АНДЖЕЛА СТЕНТ: Думаю, простые американцы должны признать, что Россия не поменяет стратегию. Она по-прежнему будет пытаться вмешаться в грядущие выборы — возможно, через социальные сети, может, уже не через кибератаки. Она по-прежнему будет хотеть, чтобы Трамп остался на второй срок. И она будет и дальше делать всё возможное, чтобы извлечь выгоду из всех разногласий между США и их европейскими союзниками.

Путин и Медведев уже действовали по похожей схеме раньше. Медведева избрали президентом в 2008 году, когда у Путина подошёл к концу президентский срок. Путин стал премьер-министром, но сохранил большую часть власти. Затем в 2012 году Путин вернулся на пост президента.

СЬЮЗАН ГЛАССЕР, автор книги «Возвышение Кремля: Россия Владимира Путина»: Владимир Путин сказал: не обращайте внимания, всё решено, мы снова поменяемся местами. Медведева бесцеремонно убрали с поста президента, и Путин снова подал свою кандидатуру на президентских выборах. Так что видите, почему говорят, что Путин сделает чуть ли не что угодно, чтобы сохранить власть.

БРАЙАН ТОДД: Так может ли что-то или кто-то в России угрожать власти Путина? Аналитики говорят, что если что-то и может, то это проблемы в экономике России, или если многие молодые люди в России будут чувствовать, что у них там нет будущего. Эксперты говорят, что Путин сейчас, возможно, делает то же, что и недавно сделал китайский лидер Си Цзиньпин. Возможно, он делает себя пожизненным лидером. Вероятно, так и есть.

Госдепартамент сегодня никаких заявлений не сделал. Лишь совсем недавно там сказали, что следят за ситуацией и предостерегают Россию от вредоносного поведения. Итак, премьер-министр Дмитрий Медведев, похоже, снова действует по указке Путина. Он когда-либо шёл против Путина?

БРАЙАН ТОДД: Да, было такое. Когда Медведев был президентом России в 2011 году, Путин на него разозлился, что он не использовал право вето в ООН, чтобы заблокировать авиаудары по Ливии. Через год Путин убрал Медведева с должности.

Да, в России происходят важные события. Это был репортаж Брайана Тодда.

Материал предоставлен CNN International.

https://russian.rt.com/inotv/2020-01-16/CNN-perestanovka-v-rossijskoj-vlasti — цинк

Источник: Colonel Cassad

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