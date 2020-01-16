Греция вмешалась в конфликт в Ливии из-за Турции

16.01.2020, 23:58, Новости дня

Греция пригрозила наложить вето на политическое решение по Ливии, если требования Афин к Турции не будут выполнены, сообщил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис.

Афины требуют отменить договор Турции и ливийского правительства национального согласия, в рамках которого речь идет не только о военном сотрудничестве, но и о разграничении морских зон.

Греция считает, что соглашение Анкары и ПНС нарушают суверенные права Греции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Alpha.

В Берлине 19 января пройдет конференций по урегулированию в Ливии. При этом Греция хотела присутствовать на конференции, но приглашение не получила. 

Мицотакис пригрозил «наложить вето на политическое решение в Ливии, если соглашение с Турцией не будет отменено». Он заверил, что его страна «на саммите глав стран ЕС никогда не примет никакого политического решения по Ливии, которое не требует отмены этих меморандумов».

Греция считает, что у нее есть сильные союзники, а Турция изолирована.

В четверг в Афины прибыл командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар.



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Последнее: Греция пригрозила наложить вето на политическое решение по Ливии, если требования Афин к Турции не будут выполнены, сообщил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис. Афины требуют отменить договор Турции и ливийского правительства национального согласия, в рамках которого речь идет не только о военном сотрудничестве, но и о разграничении морских зон. Греция считает, что соглашение Анкары и […]

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