Мнение: Единая база

Новый премьер сообщил, что в ближайшие два года все без исключения доходы населения будут заноситься в единую базу данных. Формально — для предоставления социальной помощи, в реальности — для тотального обложения оброком:

"Все домохозяйства в России в течение двух лет будут внесены в информационную систему, и каждый доход будет отслеживаться от начала до конца для предоставления адресной социальной помощи"

Логика вполне прозрачна: удастся ли отнять у конкурирующих бандформирований во власти их лут, еще неизвестно, но население должно платить не разгибаясь. И, кстати, никакой прогрессивной шкалы налогообложения — богатые не обязаны поддерживать всякую голытьбу, у них и своих проблем хватает.

"Серая" экономика и "серые" доходы населения — это последний механизм, который предохраняет страну от социального взрыва. Давно известно, что если бизнес будет платить все положенные в России налоги (а также все положенные откаты и мзду), то выживет лишь наркоторговля с ее маржой. Поэтому то, что у нас еще есть остатки негосударственного бизнеса, в отличие от государственных корпораций и приближенных бизнес-структур, кормящихся исключительно из бюджета — это прямое свидетельство ухода от налогов. Практически любой бизнес можно брать и закрывать за неуплату. Та же ситуация и с "серыми" доходами населения — выживать в условиях чудовищно нищенских зарплат люди умудряются, имея неучтенные доходы. Это — единственный предохранительный клапан, через который еще как-то, но спускается недовольство.

Теперь решено плотно закрутить этот клапан. Выдавить из людей последнее. А значит — повысить давление в котле до закритического.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Новый премьер сообщил, что в ближайшие два года все без исключения доходы населения будут заноситься в единую базу данных. Формально — для предоставления социальной помощи, в реальности — для тотального обложения оброком: "Все домохозяйства в России в течение двух лет будут внесены в информационную систему, и каждый доход будет отслеживаться от начала до конца для […]