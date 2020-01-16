В Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ

Вечером 16 января в Харькове на парковке возле дома на улице Танкопия неизвестный убил мужчину. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Харьковской области.
В ведомстве отметили, что после убийства неизвестный скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко. Правоохранители объявили операцию «Сирена».
«Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета», – рассказали в пресс-службе.
Правоохранители открыли уголовное производство п.п.11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Источники «Цензор.НЕТ» сообщают, что убитый был директором городского кладбища №3 Виталий Шульга (1971 года рождения).
Друзья погибшего рассказали Kharkiv Today, киллер застрелил Шульгу, когда тот выходил из подъезда и планировал ехать по делам с водителем. Последний не пострадал. У погибшего остались супруга и трое детей.
«Вечерний Харьков» пишет, что киллер стрелял из оружия с глушителем.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Вечером 16 января в Харькове на парковке возле дома на улице Танкопия неизвестный убил мужчину. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Харьковской области. В ведомстве отметили, что после убийства неизвестный скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко. Правоохранители объявили операцию «Сирена». «Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную […]
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