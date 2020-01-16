Гаджеты: Датчик Bzigo выявит и подсветит лазером комаров в помещении (2 фото + видео)

16.01.2020, 23:41, Новости дня


Эпоха коварного нападения комаров на спящего человека завершилась. Новое устройство от стартапа Bzigo позволит выследить докучливых насекомых, для их последующей ликвидации. Устройство не только вывит местоположение комара, но и подсветит его лазерным лучем, что очень понравится вашим домашним питомцам, особенно котам.

В настоящее время функции прибора Bzigo состоят только в определении координат комаров, пробравшихся в комнату. Подсветка лазером работает только в случае, когда насекомое находится в покое. Однако и такая информация будет полезна для очищения помещения от надоедливых кровососов, мешающих спокойному сну.

В конструкции устройства Bzigo имеется инфракрасный сенсор, широкоугольная HD-камера, что позволит «вычислять» координаты комара даже в абсолютной темноте. Цифровой анализ для выявления насекомых использует фактор движения, а не температурные данные, что позволит использовать Bzigo для обнаружения всех движущихся объектов в комнате, даже неорганических.


Bzigo полностью соответствует всем стандартам и правилам безопасности для домашнего использования и может быть размещен в любом месте квартиры. Прибор маркирует комара с помощью лазера с очень низкой энергией (известного как «Класс I»), который абсолютно безопасен, даже если направлен прямо в человеческий глаз.

Распознать и подсветить комара устройство может на расстоянии 8 метров, что позволяет работать в помещениях достаточно большого размера. Bzigo представлен на выставке CES 2020 и доступен по предварительному заказу по стоимости 130 долларов. Ожидаемое начало поставок потребителю — начало 2021 года.



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Последнее: Эпоха коварного нападения комаров на спящего человека завершилась. Новое устройство от стартапа Bzigo позволит выследить докучливых насекомых, для их последующей ликвидации. Устройство не только вывит местоположение комара, но и подсветит его лазерным лучем, что очень понравится вашим домашним питомцам, особенно котам. В настоящее время функции прибора Bzigo состоят только в определении координат комаров, пробравшихся в […]

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