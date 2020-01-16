Гаджеты: Вакцина против деменции проходит клинические испытания



Развитие человечества идет по пути непрерывного увеличения продолжительности жизни, однако при этом остается актуальной одна из самых грозных проблем пожилых людей — развитие старческого слабоумия (деменции), а также болезнь Альцгеймера. Международный коллектив ученых из США и Австралии предложили методику вакцинации против таких заболеваний, основанную на снижении интенсивности накопления амилоидов и тау-белков в человеческом мозге.

Представители Калифорнийского университета и Института молекулярной медицины совместно с профессором университета Флиндерса (Южной Австралии) Николаем Петровским исследуют гипотезу, основанную на предположении, что нейродегеративные расстройства, в том числе и болезнь Альцгеймера развиваются благодаря повышению концентрации вредоносных белков. Для предотвращения развития заболеваний следует только разработать методы снижающие концентрацию амилоидов и тау-белков. При этом основной задачей стала разработка препарата влияющего на обе категории белков.

Методика заключается в использовании двух, уже известных вакцин AV-1959R и AV-1980R, на основе которых Николаем Петровским был генерирован препарат Advax. Вновь созданное вещество Advax позволяет на любом из этапов заболевания значительно снижать количество отложений амилоидных и тау-белков в мозговых тканях.

Тестирование Advax на мышах показало высокую эффективность препарата для использования в качестве профилактического средства снижающего риск нейродегенерации. Даже в случае, когда подопытные животные уже имели высокую концентрацию вредных белков, использование Advax смогло привести к очистке организма. По мнению ученых, наступившее десятилетие станет решающим в разработке лекарственных препаратов противодействующих развития деменции и болезни Альцгеймера.

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