Мнение: Когда Путин уйдет…

Что произошло 15 января?

— Самое главное и значимое… – это уничтожение федерации: фатальное сокращение полномочий региональных органов власти, разгром местного самоуправления, искажение принципа публичной власти, поражение в правах и нарушение принципа равенства граждан, — перечисляет Елена Лукьянова, профессор кафедры конституционного и муниципального права НИУ «Высшая школа экономики». — Введение такого органа, как Госсовет, который будет управленческой вертикалью над парламентом, уничтожит даже нашу имитацию парламентаризма.

отсюда

А мне вот что еще интересно. Очевидно, что грядущие изменения Конституции – персональные, конкретно под Путина. Но очевидно и то, что время не прибавляет здоровья и молодости Путину. Рано или поздно, пусть через 10-15 лет, или даже 20-25 придет день, когда Путин уйдет, его тело положат в гроб, а гроб загрузят на лафет…

Сразу после окончания государственного траура, Конституцию снова начнут менять? Или не успеют? Новый «парад суверенитетов» начнется раньше?

На снимках: Ноябрь 1982 года, похороны Леонида Брежнева, фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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