Мнение: Наконец-то раскачался!

Владимир Путин года c 2007 любил в своих публичных выступлениях использовать фразу «Времени на раскачку нет!». Видать, всё пытался побудить подчиненных к активным действиям. Сегодня этой коронной фразы не прозвучало, но оно и так раскачалось. Отправил премьера в отставку, заявил о перекройке политической системы (типа, усиление роли Думы и т.д.). Некоторые искренние поклонники Владимир Владимирыча уж чуть ли не революцией объявили грядущие политреформы.

В СерпомПо работают люди обывательского склада, нам революции что сверху, что снизу ни к чему. Но коль уж пошла такая пьянка, то предлагаем не ограничиваться косметическими мерами в переустройстве отечественной политжизни, а ввести сразу абсолютную монархию. Выгод как минимум две.

Во-первых, граждане тему поддержат. Судя по прямым линиям и пресс-конференциям первого лица, россияне прекрасно осведомлены, кто единственный может решить их проблемы (начиная с газификации и заканчивая новогодними елками), кто тут власть реальная, а кто так – декорация картонная. Собссно, зафиксируем юридически то, что существует практически. 🎥«Царь, очень приятно, царь».

Во-вторых, монарх может открыто помогать своим друзьям. Не надо больше будет заморачиваться с распределением госконтрактов, офшорами и прочей маскировкой. Самодержец имеет полное право одаривать своей милостью кого пожелает и при этом не оправдываться.

Но есть и риски. Например, проблема престолонаследия. Судя по новостям из Великобритании, наследнички не всегда горят желанием взваливать на себя монаршьи обязанности. Впрочем, запас времени, чтобы определиться с наследником престола, у нашего потенциального монарха еще есть.

Да, и самое главное – в случае введения абсолютной монархии в обязательном порядке надо запретить подданным табакерки. А то были вот в российской истории печальные прецеденты…

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Источник: СерпомПо

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Последнее: Владимир Путин года c 2007 любил в своих публичных выступлениях использовать фразу «Времени на раскачку нет!». Видать, всё пытался побудить подчиненных к активным действиям. Сегодня этой коронной фразы не прозвучало, но оно и так раскачалось. Отправил премьера в отставку, заявил о перекройке политической системы (типа, усиление роли Думы и т.д.). Некоторые искренние поклонники Владимир Владимирыча […]