Госдеп осудил «молчание Китая» по ядерным рискам

Бюро Госдепа по международной безопасности и нераспространению прокомментировало переговоры с Россией в Вене по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Американское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что переговоры по стратегической безопасности с Россией «могут помочь снизить ядерные риски». При этом американская сторона заявила, что «молчание Китая не сможет помочь», передает ТАСС.
Напомним, Москва и Вашингтон рассмотрели возможность выхода за рамки двустороннего формата. При этом российская сторона посетовала, что ей так и не удалось понять планы США по СНВ-3.
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