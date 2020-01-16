Зеленский решил отозвать законопроект о децентрализации, Украина вернется в ПАСЕ. Главное за день

Рада проголосовала за возвращение украинской делагации в ПАСЕ

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления №2718, который предусматривает восстановление участия делегации от Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В пояснительной записке к послановлению указано, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является «недопущение сохранения действующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации».

Украинская делегация не участвовала в работе ПАСЕ после 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации.

Отзыв законопроекта о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с руководством парламентской фракции «Слуга народа» решил отозвать поданный им ранее законопроект №2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (по поводу децентрализации власти)» и направить его на доработку.

Указ о призыве на срочную службу в 2020 году

Зеленский сегодня подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет. Документ предусматривает, что в 2020 году призыв на срочную военную службу пройдет в апреле – июне и в октябре – декабре.

Законопроект об игорном бизнесе приняти в первом чтении

Сегодня депутаты провели голосование за принятие законопроекта №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» в первом чтении. Доработанный проект закона поддержали 260 нардепов.

Сенат начал процесс по делу импичмента Трампа

Конгрессменны нижней палаты Конгресса США – Палаты представителей – принесли в верхнюю палату – Сенат – материалы дела об импичменте президента США Дональда Трампа. Законодатели зачитали статьи обвинения, которые предъявляют американскому президенту, что положило начало процессу в Сенате.

Рассмотрение аргументов начнется 21 января.

Идентификацию тел погибших в авиакатастрофе МАУ украинцев завершили

Тела всех 11 украинцев, погибших при крушении пассажирского самолета Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» идентифицированы, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Передачу планируют провести 19 декабря.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать тела погибших украинских граждан, а также привлечь экспертов к расшифровке бортовых самописцев.

Новый премьер в РФ и новая должность для Медведева

Государственная дума РФ единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Президент Владимир Путин подписал указ о его назначении и уволил с этой должности Дмитрия Медведева.

Медведева он назначил на новосозданную должность – заместителем главы Совета безопасности РФ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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