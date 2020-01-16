Зеленский решил отозвать законопроект о децентрализации, Украина вернется в ПАСЕ. Главное за день

Рада проголосовала за возвращение украинской делагации в ПАСЕ
Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления №2718, который предусматривает восстановление участия делегации от Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В пояснительной записке к послановлению указано, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является «недопущение сохранения действующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации».
Украинская делегация не участвовала в работе ПАСЕ после 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации.
Отзыв законопроекта о децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с руководством парламентской фракции «Слуга народа» решил отозвать поданный им ранее законопроект №2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (по поводу децентрализации власти)» и направить его на доработку.
Указ о призыве на срочную службу в 2020 году
Зеленский сегодня подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет. Документ предусматривает, что в 2020 году призыв на срочную военную службу пройдет в апреле – июне и в октябре – декабре.
Законопроект об игорном бизнесе приняти в первом чтении
Сегодня депутаты провели голосование за принятие законопроекта №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» в первом чтении. Доработанный проект закона поддержали 260 нардепов.
Сенат начал процесс по делу импичмента Трампа
Конгрессменны нижней палаты Конгресса США – Палаты представителей – принесли в верхнюю палату – Сенат – материалы дела об импичменте президента США Дональда Трампа. Законодатели зачитали статьи обвинения, которые предъявляют американскому президенту, что положило начало процессу в Сенате.
Рассмотрение аргументов начнется 21 января.
Идентификацию тел погибших в авиакатастрофе МАУ украинцев завершили
Тела всех 11 украинцев, погибших при крушении пассажирского самолета Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» идентифицированы, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Передачу планируют провести 19 декабря.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать тела погибших украинских граждан, а также привлечь экспертов к расшифровке бортовых самописцев.
Новый премьер в РФ и новая должность для Медведева
Государственная дума РФ единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Президент Владимир Путин подписал указ о его назначении и уволил с этой должности Дмитрия Медведева.
Медведева он назначил на новосозданную должность – заместителем главы Совета безопасности РФ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Владимир Путин года c 2007 любил в своих публичных выступлениях использовать фразу «Времени на раскачку нет!». Видать, всё пытался побудить подчиненных к активным действиям. Сегодня этой коронной фразы не прозвучало, но оно и так раскачалось. Отправил премьера в отставку, заявил о перекройке политической системы (типа, усиление роли Думы и т.д.). Некоторые искренние поклонники Владимир Владимирыча […]
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