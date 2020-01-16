Трамп объявил о введении обновленного порядка молитв в государственных школах

Президент Дональд Трамп в четверг представил в четверг обновленный порядок проведения молитв в государственных школах. Представители администрации называют этот шаг очередным примером приверженности Трампа обеспечению свободы вероисповедания.

Трамп сделал свободу вероисповедания ключевым вопросом в своей внутренней и внешней политике, учредив День религиозной свободы и приказав Госдепартаменту ежегодно проводить международную встречу на уровне министров иностранных дел для защиты свободы вероисповедания.

Обновленное руководство Министерства образования о проведении молитв в государственных начальных и средних школах приветствовали сторонники Трампа среди евангельских христиан.

Хотя в американских школах запрещено финансирование проведения молитвенных собраний из школьного бюджета, индивидуальные и групповые молитвы учащихся не находятся под запретом. Американские школьники когда-то начинали учебный день с молитвы или чтения Библии. Эта традиция была прекращена в 1962 году, когда Верховный суд решил, что финансирование молитв из школьного бюджета нарушает конституционный запрет на установление официальной религии в США. В последующих решениях суда признается, что молитвы в школах находятся под защитой Конституции.

Инструкции Министерства образования в отношении школьных молитв в последний раз обновлялись в 2003 году. Минобразования требует от местных школьных округов ежегодно подтверждать, что они не проводят политику дискриминации, отказывая учащимся в их конституционном праве на молитву. В случае, если какие-то школы не соблюдают эти требования, Министерство образования может отказать им в финансировании.

Джо Гроган, директор Совета по внутренней политике Белого дома, сообщил журналистам в четверг, что обновленное руководство «напомнит школьным округам о правах учащихся, родителей и учителей, и позволит учащимся с уверенностью… пользоваться своими правами».

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