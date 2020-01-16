В РФ заработал робот-наплавщик

16.01.2020, 23:21, Разное

В РФ наплавкой специальных покрытий, обладающими антикоррозийными твердосплавными свойствами, станут заниматься роботы. Заработали они в Карелии.
Подобный комплекс уже действует на заводе «Петрозаводскмаш», свою работу он станет делать с использованием лазерных механизмов. Часть деталей, входящих в состав, — импортной сборки и разработки ведущих компаний планеты. Этот робот является первым на Северо-Западе, он способен покрывать антикоррозийным составом на основе твердых сплавов как запчасти с плоской поверхностью, так и «тела вращения».

Инновации из будущего становятся плавно действительностью. Осенью минувшего года Росатом рассказал о начале сборки квантового компьютера.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Группа зарубежных исследователей перечислила 8 преимуществ частых оргазмов. По словам ученых, кульминация сексуального возбуждения благоприятно влияет на здоровье личностей с гипертонией. Эксперты из Северо-Западного университета Иллинойса установили, что сильное чувство наслаждения помогает женщинам улучшить мышечный тонус тазового дна. Также у них увеличивается вагинальная смазка, что повышает половое желание. Другим бонусом является высокий шанс забеременеть, так […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика