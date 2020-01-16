В РФ заработал робот-наплавщик

В РФ наплавкой специальных покрытий, обладающими антикоррозийными твердосплавными свойствами, станут заниматься роботы. Заработали они в Карелии.

Подобный комплекс уже действует на заводе «Петрозаводскмаш», свою работу он станет делать с использованием лазерных механизмов. Часть деталей, входящих в состав, — импортной сборки и разработки ведущих компаний планеты. Этот робот является первым на Северо-Западе, он способен покрывать антикоррозийным составом на основе твердых сплавов как запчасти с плоской поверхностью, так и «тела вращения».

Инновации из будущего становятся плавно действительностью. Осенью минувшего года Росатом рассказал о начале сборки квантового компьютера.

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