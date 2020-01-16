Арахамия заявил, что фракция “Слуга народа” не поддержала отставку Гончарука

Фракция «Слуга народа» не поддерживает идею отставки премьер-министра Алексея Гончарука, голосов за такое решение нет, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, пишет «РБК-Украина». Он сообщил, что это стало понятно после сигнального голосования на заседании фракции.
«Получили целых 10 голосов. Не видели мы никакой поддержки [отставки Гончарука], правительство работает. Сейчас вообще менять правительство благодаря каким-то пленкам, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего…» – сказал он.
В комментарии журналистам в парламенте Арахамия сказал, что считает слитые в сеть аудиозаписи с голосом, похожим на голос премьера, монтажом.
«Мое личное мнение: это точно нарезка, это точно монтаж. Более того, там есть манипуляции…» – цитирует главу фракции «Слуга народа» агентство «Укринформ».
15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой.
В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.
«Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет. Информация, касающаяся заявления об отставке премьер-министра, не соответствует действительности», – сказано в сообщении.
Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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