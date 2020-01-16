Умер сын Джона Толкина

16.01.2020, 23:12, Новости дня

Кристофер Толкин, сын английского писателя и поэта Джона Толкина, скончался в возрасте 95 лет, сообщило Международное общество Толкина.

Кристофер Толкин был младшим из трех сыновей Джона Толкина, известного своими романами «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец», передает ТАСС.

Кристофер и сам стал писателем, но прославился тем, что доработал и опубликовал множество незаконченных произведений Джона Толкина, включая «Сильмариллион».

И отец, и сын были профессорами Оксфордского университета.



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