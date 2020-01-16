Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина столкнулась с предполагаемой любовницей актера

Вдова Николая Караченцова посетила передачу «Секрет на миллион», где пояснила о жизни после смерти супруга. Также Людмила Поргина заявила, что однажды столкнулась с возможной любовницей актера.

После смерти любимого мужа его избранница чуть не упала в серьезную депрессию. Поргина прожила со знаменитостью 40 лет, но их союз не был идеальным. Николай Петрович страдал от проблем с алкоголем, отрицательно влиявших на его жизнь и отношения в семье. Людмила Андреевна рассказала, что не удерживала актера. В 2005 году знаменитость попал в ДТП, в результате которого едва не умер, однако забота жены его вылечила.

Спустя некоторое время поклонников Караченцова шокировала новость о том, что у него якобы были любовницы. Екатерина Подколзина и Елена Дмитриева заявили, что крутили роман со звездой отечественного кино. Первая пришла в студию телешоу, чтобы поговорить с вдовой артиста. Поргина отметила, что та писала супругу письма, где плохо высказывалась о ней.

Кроме этого, в эфире программы стало известно, что у Николая Петровича может быть внебрачная наследница. Несмотря на различные слухи об изменах мужа, Людмила Андреева благодарна ему за прожитие вместе годы. Как считает вдова знаменитости, идеальных браков не бывает.

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