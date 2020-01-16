Медведев одним из последних постановлений выделил 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола

16.01.2020, 22:57, Новости дня

Правительство инвестирует 127,5 млрд рублей в строительство атомного ледокола «Лидер», сообщают «Ведомости». Соответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым 15 января. Это одно из последних  постановлений, подписанных Медведевым в этой должности. В тот же день он объявил об отставке.

Ледокол планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Заказчиком строительства является «Росатом», а исполнителем – ФГУП «Атомфлот».

Эскизный проект ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт был представлен еще в 2015 году. О завершении разработки технического проекта «Лидера» министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил в апреле 2019 года.

Строительство сверхмощного атомного ледокола – часть программы развития Северного морского пути, связывающего порты Северо-Восточной Азии и Северной Европы.

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