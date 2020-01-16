В Украине возбудили дело по материалам демократов о слежке за послом США

Нацполиция Украины открыла уголовное производство по статьям о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров и корреспонденции и о незаконном сборе, хранении и использовании конфиденциальной информации о человеке в связи с публикацией материалов комитета по разведке палаты представителей конгресса США о возможной слежке за американским послом Мари Йованович. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Комитет по разведке Палаты представителей США 14 января опубликовал новые документы по делу об импичменте Дональда Трампа. Среди них была переписка между украинским бизнесменом Львом Парнасом и сторонником Трампа Робертом Хайдом. Из переписки следует, что сотрудники Джулиани отслеживали, где находится посол.

В полиции отмечают, что позиция Украины — не вмешиваться во внутренние дела США, «однако в опубликованных документах идет речь о возможном нарушении как Венской конвенции о дипломатических сношениях, так и украинского законодательства».

В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп отозвал посла в Украине Мэри Йованович. По словам его адвоката Руди Джулиани, она «мешала убедить Киев в необходимости расследования против Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на выборах Джо Байдена».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Группа зарубежных исследователей перечислила 8 преимуществ частых оргазмов. По словам ученых, кульминация сексуального возбуждения благоприятно влияет на здоровье личностей с гипертонией. Эксперты из Северо-Западного университета Иллинойса установили, что сильное чувство наслаждения помогает женщинам улучшить мышечный тонус тазового дна. Также у них увеличивается вагинальная смазка, что повышает половое желание. Другим бонусом является высокий шанс забеременеть, так […]