На Урале пенсионера похоронили прямо посреди дороги

16.01.2020, 22:53, Новости дня

Обе стороны конфликта с захоронением пенсионера посреди дороги подали заявления в правоохранительные органы.

В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище человека похоронили прямо посреди асфальтированной дороги. Могила перекрыла въезд на производственную базу, расположенную рядом с кладбищем. Владелец базы уверен, что это сделано нарочно, сообщает издание E1.RU.

Как уточняется, инцидент стал продолжением конфликта между муниципальным казённым учреждением «Служба городских кладбищ» и владельцем производственной базы Кириллом Говорухиным, который хочет сохранить проезд в свои владения через территорию, прилегающую к кладбищу.

Предприниматель ранее установил забор, однако 14 января на его месте появилась новая могила. Говорухин предполагает, что в ней захоронен житель 1930 года рождения, у которого, видимо, нет родственников.

Начальник Службы городских кладбищ Константин Калашников подтвердил, что на территории появилось новое захоронение. Он подчеркнул, что оно находится на территории кладбища, а построенная предпринимателем дорога — самострой. Калашников добавил, что на этом участке разрабатываются новые секции и захоронения продолжатся «и сегодня, и завтра». При этом он отрицает факт того, что сотрудники муниципальной службы положили на могилу табличку с фамилией Говорухина.

Обе стороны конфликта с захоронением пенсионера посреди дороги в Екатеринбурге — представители «Службы городских кладбищ» и предприниматель Кирилл Говорухин — подали заявления в правоохранительные органы.

Как утверждает Говорухин, могилы выкапываются прямо в асфальте.

В ноябре 2019 кандидат в мэры Челябинска в рамках предвыборной программы пообещал горожанам новые кладбища и крематорий.



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