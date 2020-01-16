Дан старт рассмотрению импичмента Трампа в Сенате США

16.01.2020, 22:51, Новости дня

В Сенате США дан старт рассмотрению выдвинутых в рамках процесса импичмента обвинений против президента страны Дональда Трампа, сообщают информационные агентства.

Председатель Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу, передает РИА «Новости».

В ходе предстоящего процесса Палата представителей Конгресса США выступит в качестве стороны обвинения, а сенаторы исполнят роль присяжных, передает ТАСС.

Процесс пройдет под председательством Робертса.

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.



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