Мнение: О путинском аттракционе неслыханной щедрости

Огласив своё «самое дорогое» послание в истории России, где в тугой узел были связаны конституционные реформы и беспрецедентная раздача денег ядерному электорату, Владимир #Путин, вероятно, пожизненно обеспечил своё будущее как Национального Лидера™. Это успели обсудить все, хотя как раз именно это – не главное.

Потому что основа основ – не #политика, а #экономика. И главное, соответственно, в том… кто заплатит за банкет? Стоимость оного предварительно оценили в полтриллиона рублей в год.

Формально, в бюджетных закромах такие #резервы есть. Но распечатает ли власть «кубышку», чтобы раздать деньги людям?

Наивный вопрос, на самом деле. Потому что ради этого не стоило менять лично преданного Дмитрия Медведева на предельно технократичного Михаила Мишустина во главе правительства. Смысл такой рокировки открылся по мере общения нового главы правительства, моментально утверждённого Думой, с депутатами.

Всё просто.

Михаил Мишустин – фискал и технарь, цифровик. Именно это станет приоритетом в его деятельности. Как сообщил советник фракции КПРФ Сергей Обухов, на встрече с коммунистами «Михаил Мишустин говорил о приоритете помощи 20 млн нищим, отверг возможности послаблений по НДФЛ и обещал цифровой контроль за налогами бизнеса распространить на физлиц». В свою очередь депутат Алексей Куринный сообщил «Интерфаксу», что на встрече с КПФР новый премьер анонсировал создание единой базу учета доходов населения. «Все домохозяйства в России в течение двух лет будут внесены в информационную систему, и каждый доход будет отслеживаться от начала до конца», – уточнил он суть новаций.

Это означает, что подавляющее большинство «теневых» доходов россиян попадут в фокус внимания фискальных органов. И, соответственно, станут предметом налогообложения.

Теперь прикинем. По разным оценкам, в «серой» зоне работают от 15 до 20 млн чел. Если предположить, что зарплаты каждого там примерно равны российской медианной (порядка 30 тыс. руб. в месяц), то в год это означает 6,5 трлн руб. выведенных из «тени» частных доходов. Или примерно 800-850 млрд руб. новых налогов. На все путинские щедроты хватит с лихвой.

В общем, понятно, кто заплатит за банкет. Средний россиянин и заплатит.

А вот кто в итоге прикарманит кубышку, которую тоже пообещали распечатать?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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