На Крещение морозов не ждать

Активный западно-восточный перенос воздушных масс по-прежнему обеспечивает существенно более теплую, чем в средних многолетних значения, погоду в центрально-европейском регионе России.

18-19 января в Москве и Ярославле в дневные часы до +3 градусов, ночью не ниже -1. В Санкт-Петербурге еще теплее – до +4 градусов.

Однако, по прогнозу Гидрометцентра, ждать весну еще рано. В последнем месяце календарной зимы в Россию придет похолодание и как предполагают синоптики, вероятнее всего, температура воздуха станет существенно ниже январской.

Относительно холодно в феврале будет во всей европейской России. Температура будет колебаться в пределах привычной нормы – в дневные часы от -3 до -7, ночью – до -12 градусов.

То есть, по прогнозу метеорологов, в пределах климатической нормы температура будет в Брянской, Смоленской, Тверской, Нижегородской, Ярославской, Рязанской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях.

Впрочем, на следующей неделе тоже похолодает. Местами пройдет небольшой снег, а температура буде понижаться до + градусов мороза.

Атмосферное давление в выходные 757-759 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 18 января было в 1970 году: -32,8 градуса. А 19 января 1970 года было тепло: +3,4 градуса.

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