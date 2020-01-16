Мнение: Культурная жизнь в Сирте

16.01.2020, 22:20, Разное

Офис главного управления культуры Ливии в Сирте.

До убийства Каддафи, там располагались гос.службы законного ливийского правительства.
После 2011 года там некоторые время тусовались бандиты ПНС, а само здание подверглось разграблению.
Далее там несколько лет заседали представители нового правительства в Триполи, которые делали вид, что занимаются культурой.
Потом Сирт был объявлен столицей ливийского вилаята ИГИЛ и там заседали шариатские структуры игилоидов.
После того, как Сирт отбили у ИГИЛ, здание перешло сначала под контроль боевиков из Мисураты, а потом снова к ПНС.
Ну а после взятия Сирта Хафтаром, его и вовсе сожгли.

Это были новости культуры Ливии после свержения тирании Каддафи.

Источник: Colonel Cassad



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