Мнение: Принуждение к сделке

Между Европой и Ираном произошел резкий обмен заявлениями. Европейцы потребовали от Ирана неукоснительного соблюдения условий "ядерной сделки", в ответ на что Иран обвинил европейцев в том, что они поддались на шантаж США. Риторика выглядит достаточно резкой и угрожающей, чтобы Европа в итоге вышла из соглашения.

Это целиком и полностью на руку Трампу, который добивается от Европы разрыва соглашений с Ираном. При этом задача Трампа вполне определенная — он хочет поставить Иран перед необходимостью новых переговоров и заключения нового соглашения, однако на более жестких для него условиях. Весь смысл введенных санкций и блокады Ирана — только в этом.

Пока все гадают — будет ли война между США и Ираном, она уже почти закончилась. По всем признакам, Иран будет вынужден идти на новое соглашение, так как санкции наносят его экономике колоссальный ущерб, а внутренние протесты, которые пока носят в основном социальный характер, все более переходят к политическим лозунгам.

Иранский режим сдерживает протесты, давит их, но долго продолжаться это не может. Ему придется делать выбор — либо неизбежный крах под давлением внутренних обстоятельств, либо новый договор и снятие санкций.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Между Европой и Ираном произошел резкий обмен заявлениями. Европейцы потребовали от Ирана неукоснительного соблюдения условий "ядерной сделки", в ответ на что Иран обвинил европейцев в том, что они поддались на шантаж США. Риторика выглядит достаточно резкой и угрожающей, чтобы Европа в итоге вышла из соглашения. Это целиком и полностью на руку Трампу, который добивается от […]