Дети-переселенцы получат право бесплатно питаться в учебных заведениях

16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0930 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц», передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Документ поддержало 355 парламентариев.

Законопроект предусматривает, что в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях детей внутренне перемещенных лиц будут кормить бесплатно.

Кроме того, предусматривается, что дети грудного возраста и второго года жизни будут обеспечиваться детским питанием бесплатно.

Этот законопроект был зарегистрирован в парламенте в конце 2015 года. В пояснительной записке указывалось, что по состоянию на конец октября в Украине зарегистрировано 1,563 млн переселенцев, среди них около 192 тыс. – дети.

В первом чтении депутаты его поддержали в 2017 году.

По данным Минсоцполитики, по состоянию на 15 января 2020 года в Украине учтено 1,434 млн внутренне перемещенных лиц.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0930 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц», передает корреспондент издания «ГОРДОН». Документ поддержало 355 парламентариев. Законопроект предусматривает, что в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях детей внутренне перемещенных лиц будут кормить бесплатно. Кроме того, предусматривается, что дети […]