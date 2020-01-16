Медики назвали 7 способов борьбы с метеоризмом

Индийские медики озвучили 7 простых способов, которые являются эффективными в борьбе с метеоризмом. Как отметили специалисты, следует употреблять продукты с содержанием клетчатки.

Вздутие – это довольно распространенное состояние. Его суть состоит в повышенном скоплении газов в ЖКТ. Существует множество причин подобного дискомфорта, однако медики утверждают, что эффективные методы способствуют решению проблемы во многих случаях. Следует избегать трапезы перед сном, поскольку во время этого процесса в лежачем положении замедляется пищеварение, и вся еда «остается лежать мертвым грузом до пробуждения». По словам врачей, быстрое употребление блюд также вызывает газообразование, в связи с чем во время приема пищи лучше не торопиться. Третьим способом борьбы с неприятным состоянием оказались специальные физические упражнения и йога, которые укрепляют важные мышцы, принимающие участие в пищеварении.

Кроме этого, медики рекомендуют пить не менее 2-х литров воды в день и ограничить в рационе употребление углеводов, ведь они напрямую связаны с метеоризмом. Свести проблему до минимума поможет достаточное количество клетчатки в меню. Также лучше отказаться от питья через соломинку или не дышать носом в этот момент.

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