США не смогли объяснить РФ свои планы по СНВ-3

В ходе переговоров в Вене так и не удалось понять планы США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что «наличие определенных сроков, в данном случае срока действия договора, принимается во внимание», передает ТАСС.
Однако российской стороне «по-прежнему не понятно в пользу чего склоняется» Вашингтон. Переговоры в Вене «не внесли никаких новых элементов именно в этот аспект». Москва намерена «продолжать отрабатывать эту тему».
Россия и США договорились интенсифицировать переговоры на экспертном уровне. По мнению Рябкова, «это неплохой результат, учитывая важность стоящих перед нами проблем». Стороны смогли «наметить круг тем» для экспертов. Рябков отметил, что в вопросе «возобновления диалога как такогового это вселяет определенную надежду», хотя признал, что «говорить об этом преждевременно».
Напомним, Россия и США в Вене обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений.
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Последнее: В ходе переговоров в Вене так и не удалось понять планы США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что «наличие определенных сроков, в данном случае срока действия договора, принимается во внимание», передает ТАСС. Однако российской стороне «по-прежнему не понятно в пользу чего склоняется» Вашингтон. Переговоры в […]
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