Гаджеты: Миниатюрный подводный скутер WhiteShark MIX



На площадке Indiegogo успешно идёт сбор средств для проекта китайской компании Sublue, планирующей производить компактные скутеры для подводного плавания. Быстрое развитие технологий в области автономных источников питания и миниатюризация двигателей позволили стартапу создать уникальную установку WhiteShark MIX, имеющую минимальные геометрические параметры и массу, не превышающую 3 кг.



WhiteShark MIX оснащён двумя двигателями с пропеллерами, позволяющими легко развить скорость до 5.6 км/час, буксируя пловца со среднестатистическим весом. Максимальная глубина погружения — 40 метров. Электродвигатели смогут работать в автономном режиме около двух с половиной часов.



Органы управления WhiteShark MIX ограничены двумя пусковыми кнопками, по одной на каждый двигатель. При этом, если пловец отпустит хотя бы одну кнопку, остановятся оба мотора. Маневрировать под водой пловец будет при помощи поворота устройства руками и планируя телом и ногами. Для безопасности эксплуатации пропеллеры защищены решёткой, а само устройство имеет «нулевую плавучесть» — если пловец отпустит WhiteShark MIX, он всплывет на поверхность. Информационное табло на лицевой части проинформирует пользователя об остаточной зарядке аккумуляторов. Кроме того, скутер снабжен креплением для установки популярной экшн-камеры Go Pro. В настоящее время все заинтересовавшиеся самым маленьким подводным скутером смогут заказать его по цене $349.

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