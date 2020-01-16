Гаджеты: Комфортный дайвинг со скутером Mix Pro



Стартап Sublue из Китая продолжает развивать модельный ряд скутеров для подводного плавания. Два года назад компания успешно презентовала скутер WhiteShark Mix, прославившийся в то время своими компактными размерами при высоких функциональных возможностях. Инженеры стартапа усовершенствовали модель и анонсировали модель Mix Pro, обладающую продвинутыми техническими характеристиками.

Кинематическая схема и принцип работы скутера остались неизменными. В движение устройство приводится при помощи двух защищенных гребных винтов, соединенных с электрическим двигателем. Автономное плавание на протяжении 1-го часа обеспечивается литий-ионной батареей. Полная зарядка аккумулятора от нуля до ста процентов займет около 2-х часов. Пловец сможет контролировать уровень зарядки батареи при помощи индикатора на экране Mix Pro.



Максимальная глубина погружения аппарата — 40 метров. Скорость плавания под водой ограничена 6,4 км/ч, но предусмотрен и экономный режим работы, при котором скорость составляет всего 3,8 км/ч.

В предыдущей модели WhiteShark Mix было предусмотрено крепление для камеры GoPro, теперь разработчики расширили возможности любителей подводной съемки и создали герметическую камеру для смартфонов любых моделей.



Для начинающих дайверов предусматривается съемный блок плавучести, не позволяющий погрузиться устройству на глубину больше 5 метров. Масса всего устройства Mix Pro составит всего 2 кг, что в полтора раза меньше базовой модели WhiteShark Mix. Цена будет оглашена на мероприятиях CES 2020.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении – документ уже находится в Кабинете министров. Об этом 16 января сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в фракции «Слуга народа» и Кабмине. По словам собеседников, министр «не справлялась и не делегировала полномочия». Вместо Бабак должность министра развития общин и территорий займет председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации […]