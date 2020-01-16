Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин проведут встречу 17 января

Получивший должность замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и новый премьер Михаил Мишустин встретятся 17 января. Об этом заявили в пресс-службе Кабмина.

Правительство Дмитрия Медведева 15 января подало в отставку, и на пост главы правительства Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя ФНС Михаила Мишустина. Сегодня, 16 января, Госдума одобрила ее, в поддержку Мишустина высказались 383 депутата и лишь 41 воздержался. По словам председателя парламента Вячеслава Володина, в первый раз в истории страны никто из голосовавших не высказался негативно, касательно этого претендента.

Ранее врио главы МИД РФ Сергей Лавров отметил, что всегда добросовестно относился к рабочим обязанностям. По словам опытного дипломата, после окончания МГИМО он не просто «занимал должности», а активно трудился, что делает и сейчас.

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Последнее: Получивший должность замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и новый премьер Михаил Мишустин встретятся 17 января. Об этом заявили в пресс-службе Кабмина. Правительство Дмитрия Медведева 15 января подало в отставку, и на пост главы правительства Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя ФНС Михаила Мишустина. Сегодня, 16 января, Госдума одобрила ее, в поддержку Мишустина высказались 383 депутата и лишь […]