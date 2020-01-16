Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин проведут встречу 17 января

16.01.2020, 22:21, Разное

Получивший должность замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и новый премьер Михаил Мишустин встретятся 17 января. Об этом заявили в пресс-службе Кабмина.
Правительство Дмитрия Медведева 15 января подало в отставку, и на пост главы правительства Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя ФНС Михаила Мишустина. Сегодня, 16 января, Госдума одобрила ее, в поддержку Мишустина высказались 383 депутата и лишь 41 воздержался. По словам председателя парламента Вячеслава Володина, в первый раз в истории страны никто из голосовавших не высказался негативно, касательно этого претендента.

Ранее врио главы МИД РФ Сергей Лавров отметил, что всегда добросовестно относился к рабочим обязанностям. По словам опытного дипломата, после окончания МГИМО он не просто «занимал должности», а активно трудился, что делает и сейчас.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Получивший должность замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и новый премьер Михаил Мишустин встретятся 17 января. Об этом заявили в пресс-службе Кабмина. Правительство Дмитрия Медведева 15 января подало в отставку, и на пост главы правительства Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя ФНС Михаила Мишустина. Сегодня, 16 января, Госдума одобрила ее, в поддержку Мишустина высказались 383 депутата и лишь […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика