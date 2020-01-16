Мнение: Кто запутал Путина?

Путин встретился с членами рабочей группы по подготовке изменений Конституции. Выступил.

В стенограмме выступления, выложенной на сайте Кремля, вызвали недоумение несколько моментов.

К примеру.

Путин заявил:

— Россия, оставаясь президентской республикой, всё-таки становится более открытой…

Это что же получается? Россия была закрытой республикой, но станет открытой? Или и была открытой, но будет еще более открытой?

А как понимать пассаж, что «парламент будет нести большую ответственность – не только за назначенных министров, заместителей и самого председателя, но и за ту работу, которую они проводят, за ту политику, которую проводит правительство».

Это как? Если правительство что-то накосячит, отвечать будут Госдума? И как отвечать? Депутатам будут грозить пальцем? В угол поставят?

Или вот еще. «У президента должны сохраняться серьёзные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия».

Очевидно, что речь идет не про министров, потому что за косяки министров скоро будет отвечать Госдума. Речь про губернаторов. Тех самых, которые оптом станут членами нового конституционного органа — Госсовета. Но губернаторы вообще-то с некоторых пор выбираются. Всеобщим голосованием жителей региона. А отстранять от должности «в связи с потерей доверия» всенародно избранного главу региона — это попахивает публичной демонстрацией недоверия выбору жителей региона.

А уж объяснение Путина, в чем смысл поправок в Конституцию, звучит шуткой из арсенала Петросяна.

Дословно: «…поправки… не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства».

Как можно укрепить то, чего вообще нет? Я про роль гражданского общества, партий, регионов… Если де-факто сегодня их роль – имитация, что Россия – социальное правовое государство?

В общем, похоже, что кто-то сильно запутал Путина.

Или он сам запутался?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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