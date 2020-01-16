Эксперт: Весь социальный блок правительства может потерять свои посты

«Шойгу и Лаврова менять нет смысла ввиду успехов внешней политики и борьбы с терроризмом. Под угрозой социальный блок и Минкомсвязь. Силовики – это в большей степени прерогатива президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, прогнозируя предстоящее распределение постов в новом составе правительства России.

«На мой взгляд, весь социальный блок под угрозой появления новых министров, – предположил политолог Марат Баширов. – Не скажу по поводу главы Минкульта Владимира Мединского, но Вероника Скворцова (здравоохранение), Ольга Васильева (образование) и, возможно, Максим Топилин (министр труда и соцзащиты) могут быть заменены новыми фигурами».

Что касается министра обороны Сергея Шойгу и руководителя внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, собеседник отметил, что оба министра задействованы в очень серьезных внешнеполитических процессах, и там заметен очевидный прогресс. Более того, «именно достижения на внешних фронтах позволили начать маленькую социальную революцию внутри страны», констатировал Баширов.

«Здесь и успехи в борьбе с международным терроризмом, и все, что касается снижения санкционного давления. РФ уже не выглядит изгоем на международной арене. Это, конечно, защищает позиции и Лаврова, и Шойгу. На мой взгляд, нет смысла их менять. Я думаю, под угрозой министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и, повторюсь, весь социальный блок. Возможно силовики, но это больше прерогатива президента. Глава государства может использовать отставку правительства, как повод, чтобы донастроить что-то в силовом блоке», – поделился эксперт.

Также он добавил, что, по его мнению, сохранит свой пост и.о. вице-премьера Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс. Слухи о возможной отставке министра промышленности и торговли Дениса Мантурова ходят регулярно, но, велика вероятность, что и он останется на своем посту, заметил собеседник.

«Но, возможно, Мантуров перейдет на работу в госкорпорацию. Но если такое решение и будет принято, то его, как мне кажется, отложат до лета», – заключил Марат Баширов.

Накануне президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Должность премьера была предложена 53-летнему главе ФНС Михаилу Мишустину. В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьера, после чего глава государства подписал указ о новом назначении. Мишустин пообещал в скором времени представить новый состав правительства.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, имя которого не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.





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