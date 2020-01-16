Мнение: Боевик для Конституции

16.01.2020, 22:15, Разное

Кремль опубликовал состав рабочей группы «по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию».

Список получился забавный. Там пианист Мацуев, директор «Мосфильма» Шахназаров, актер Машков, казачий атаман Долуда, вечно сервильный к Путину доктор Рошаль. 

Но самое любопытное – в группу по согласованию включен Боевик Захар Прилепин. Воевавший на Донбассе, а теперь работающий по литературной части во МХАТе. 

Наверное, если бы Моторола, Гиви, Мозговой и прочие донецкие бандиты выжили, их бы тоже Путин включил в работу. Но ничего. Они, наверное, одобрительно смотрят из Валгаллы на Захарку-конституционалиста.

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Источник: СерпомПо



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Последнее: Кремль опубликовал состав рабочей группы «по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию». Список получился забавный. Там пианист Мацуев, директор «Мосфильма» Шахназаров, актер Машков, казачий атаман Долуда, вечно сервильный к Путину доктор Рошаль.  Но самое любопытное – в группу по согласованию включен Боевик Захар Прилепин. Воевавший на Донбассе, а теперь работающий по литературной части во […]

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