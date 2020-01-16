В Иране завершили идентификацию тел всех 11 погибших в авиакатастрофе украинцев

В Иране 16 января завершили идентификацию тел всех 11 погибших при крушении пассажирского самолета МАУ украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
«Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину», — говорится в заявлении.
Предварительно провести передачу тел планируют до 19 января.
16 января Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать тела погибших украинских граждан.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах. В сообщении указывается, что за график расследования ответственны власти Ирана.
14 января президент «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев (черных ящиков) с самолета Boeing 737.
Один из руководителей группы, которая ведет расследование, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что расшифровка черных ящиков начнется 20 января. 14 января в Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины сообщили, что глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар планирует прибыть в Украину с целью определения лаборатории для расшифровки черных ящиков.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Иране 16 января завершили идентификацию тел всех 11 погибших при крушении пассажирского самолета МАУ украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. «Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину», — говорится в заявлении. Предварительно провести передачу тел планируют до 19 января. 16 января Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать […]
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