Путин включил Мишустина в состав Совбеза

16.01.2020, 22:05, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин включил премьер-министра РФ Михаила Мишустина в состав Совбеза в качестве постоянного члена, сообщается в соответствующем указе.

Указ «О внесении изменения в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 715» опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, президент подписал указ о назначении Мишустина премьером.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом главе правительства.

Путин также утвердил новую должность зампредседателя Совета безопасности страны и назначил на нее и.о. премьера Дмитрия Медведева.



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Последнее: Глава российского государства Владимир Путин включил премьер-министра РФ Михаила Мишустина в состав Совбеза в качестве постоянного члена, сообщается в соответствующем указе. Указ «О внесении изменения в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 715» опубликован на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания. […]

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