Ирина Агибалова приобрела квартиру на Кипре

Звезда телепроекта «Дом-2» Маргарита Марсо с мужем и детьми Митей и Бэллой переехали жить на Кипр. Чтобы быть поближе к дочери и внукам, Ирина Агибалова купила квартиру в городе Кирения.
Ирина Агибалова сообщала, что подходящий вариант нашла достаточно быстро. Да и условия сделки — беспроцентная рассрочка на 4 года ее полностью устроили. Стоимость жилья составила 4,5 миллиона рублей. В квартире сделан ремонт, хорошая кухня, сантехника. Нужно только купить кровать, диван, люстры и шторы. Апартаменты расположены рядом с домом дочери Агибаловой Маргариты Марсо. Она рада, что удалось увидится с младшей наследницей и внуками. Митя с Бэллой были очень рады приезду бабушки, весь вечер обнимали и целовали ее.
Агибалова не собирается полностью переезжать жить на Кипр, поскольку у нее есть большой дом в Подмосковье. Там сделан ремонт в стиле современной классики.
Чтобы переехать жить на Кипр, Маргарите Марсо пришлось продать все свое имущество в России. У них с мужем было две квартиры. Во время отдыха, увидев дом своей мечты, семья без раздумий внесла предоплату и перебралась в страну с более теплым климатом. Пока идет ремонт в приобретенном доме, они снимают жилье.
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Последнее: Звезда телепроекта «Дом-2» Маргарита Марсо с мужем и детьми Митей и Бэллой переехали жить на Кипр. Чтобы быть поближе к дочери и внукам, Ирина Агибалова купила квартиру в городе Кирения. Ирина Агибалова сообщала, что подходящий вариант нашла достаточно быстро. Да и условия сделки — беспроцентная рассрочка на 4 года ее полностью устроили. Стоимость жилья составила […]
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