Fox News — пропаганда работает — танцы преданности перед Ким Чен Ыном

В Северной Корее показали пропагандистский фильм о том, как прошёл 2019 год для Ким Чен Ына. Как отмечает журналист Fox News, там, например, есть фрагмент, на котором женщины в военной форме танцуют перед своим лидером.



Twitter

«Когда думаешь, что пропаганда Северной Кореи уже не может быть ещё более странной, происходит вот это», — пишет на своём сайте Fox News, размещая видео, на котором женщины в военной форме танцуют перед Ким Чен Ыном. При этом им аккомпанирует трио на гитаре, ударных и аккордеоне.

Сам Ким сидит напротив и смотрит на выступление. Всё происходит в длинной узкой комнате. Сначала кажется, что Ким не знает, что подумать, а затем разряжается аплодисментами.

I thought I’d get used to it by now but sometimes I can’t get over the fact that this is such a weird country pic.twitter.com/gQqPzNkmh4

— Jeongmin Kim (@jeongminnkim) January 14, 2020

Эта странная сцена вошла в документальный фильм длиной в два с половиной часа, в котором собраны события из жизни Кима в 2019 году. Кроме того, в нём есть кадры, как Ким встречался с мировыми лидерами: Дональдом Трампом, Владимиром Путиным, Си Цзиньпином. Показано и то, как Ким инспектирует самые разные вещи от суповых мисок до умывальников.

В одной части видео видно, как Ким входит в школьный спортзал и его встречают приветственными криками сотни детей, вместе с которыми он потом фотографируется. На видео показано, что у некоторых детей при приближении к Киму появляются слёзы на глазах.

В другой части видео Ким пытается поговорить с чиновниками, передвигаясь на лодке, когда ветер дует ему в лицо. А потом ему помогают спуститься на берег члены его команды.

«2019 год, конечно, был полон событий для Северной Кореи», — делает вывод журналист Fox News.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Звезда телепроекта «Дом-2» Маргарита Марсо с мужем и детьми Митей и Бэллой переехали жить на Кипр. Чтобы быть поближе к дочери и внукам, Ирина Агибалова купила квартиру в городе Кирения. Ирина Агибалова сообщала, что подходящий вариант нашла достаточно быстро. Да и условия сделки — беспроцентная рассрочка на 4 года ее полностью устроили. Стоимость жилья составила […]