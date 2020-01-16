Саркози подарил музею в Казани джинсы

Бывший президент Франции Николя Саркози подарил Казанскому музею социалистического быта джинсы, экспонат пополнит выставку «Джинсы как культ», сообщила пресс-служба мэрии города.

Выставка, посвященная джинсам, была открыта почти 10 лет назад. Экс-глава Франции передал джинсы музею после XI Гайдаровского форума, который в эти дни проходит в Москве. По словам директора Казанского музея соцбыта Рустема Валиахметова, Саркози оставил на джинсах свой автограф, говорится в сообщении на сайте администрации города.

В коллекции музея уже представлены джинсы с автографами певицы Патрисии Каас и модельера Пьера Кардена. В музее соцбыта собраны предметы культуры и обихода советского времени.

Ранее в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» крымскому музею были переданы отреставрированные артефакты IX-X веков.

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