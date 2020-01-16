Пять стран, граждане которых погибли при крушении «Боинга», потребовали от Тегерана компенсаций

Правительства стран, граждане которых погибли при крушении самолета в Иране, требуют от Тегерана полностью признать свою вину за сбитый авиалайнер и выплатить компенсации родным жертв авиакатастрофы. Об этом пишет «Интерфакс».
Требования сформулированы в совместном заявлении главы МИД Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины. Министры потребовали независимого расследования с последующими прозрачными и беспристрастными судебными процессами.
Пассажирский Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании. Все они погибли.
Иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили самолет.
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