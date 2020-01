Мнение: Зарубежные СМИ об отставке российского правительства

15 января после выступления Владимира Путина на ежегодном послании к Федеральному Собранию правительство России в полном составе неожиданно подало в отставку. Эта новость взбудоражила умы не только российского населения, но и всего мира. Статьи об этом стали появляться во многих известных западных изданиях: от британского таблоида DailyMail до новостного гиганта The New York Times.

THE GUARDIAN

"Российское правительство ушло в отставку, так как Путин планирует оставаться у власти после 2024"

Владимир Путин предпринял масштабную перестановку в правительстве России, приняв отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и предложив конституционные поправки, которые позволили бы ему удержать власть даже после ухода с поста президента в 2024 году.

Неожиданное ответное решение было принято российским правительством, которое заявило, что в полном составе уйдет в отставку.Эта резкая перестановка вызвала шок в кругах российской политической элиты, которым теперь предстоит подумать о своих намерениях и о будущих назначениях.

Далее автор рассуждает о мотивах российского президента. По его словам, Путин "готовит почву" для изменений 2024, когда он, вероятно, откажется от президентства, но останется доминирующим политическим деятелем в усиленной роли премьер-министра.

Потом обсуждаются сами поправки в Конституцию, которые, как считает журналист, направлены именно на ослабление власти следующего президента.

THE WALL STREET JOURNAL

"Президент России Владимир Путин предложил конституционные изменения, которые позволят ему получить политическую власть после окончания президентства, поскольку его давний союзник, премьер-министр Дмитрий Медведев, неожиданно подал в отставку."

Интересно, что в этом издании поменяли местами причину и следствие, видоизменив, таким образом всю картину событий. Если читать эту газету, то выходит, что Владимир Владимирович просто вынужден был внести определенные правки в главный закон страны, потому что его главный союзник неожиданно подал в отставку. Вот так, путем простейшей перестановки событий, меняется и взгляд на ситуацию.

В статье также приводится комментарий Томаса Грэхама, заслуженного деятеля Совета по международным отношениям в Нью-Йорке: "67-летний Путин ищет способы сохранить свое влияние, вне зависимости от того, уйдет ли он в отставку или придумает другой способ продлить свою официальную должность на вершине. Он хочет контролировать процесс, и с предстоящими конституционными изменениями, он предоставляет себе несколько вариантов, с помощью которых это можно делать."

THE FORBES

Это издание причину и следствие не поменяло местами. Интересно другое: в отличие от других своих коллег, которые говорят об уходе премьер-министра как о своеобразным акте протеста, авторы Форбс считают это, наоборот, помощью российскому лидеру: "Все российское правительство неожиданно уходит в отставку, чтобы дать дорогу предложенным президентом Владимиром Путиным изменениям в Конституцию" — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в заявлении по государственному телевидению в среду.

То есть здесь просто немного смещен акцент с "Путин стремиться остаться у власти" на "Правительство России дает дорогу изменениям".

THE BBC NEWS

BBC News, как обычно, язвительны, но сдержаны: "Российское правительство уходит в отставку, когда Владимир Путин начинает строить планы на будущее"

"Четвертый президентский срок Путина подходит к концу, и в 2024 он должен будет уйти в отставку. Но Путин прибегает к уловкам, чтобы подыскать для себя новую роль или удержать власть за кулисами."

THE DAILY MAIL

Этот британский таблоид, в отличие от своих чопорных коллег, в выражениях не стеснялся: "Российский президент назначает себя правителем навсегда, объявив о радикальных «конституционных изменениях», а все правительство УХОДИТ, чтобы расчистить ему путь" — и это только заголовок.

"Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что его отставка необходима для того, чтобы Путин «принял решения» и назначил себя на загадочную должность заместителя главы Совета безопасности при президенте.Малопонятные реформы Путина, как ожидается, поменяют роли местами и сделают президента лишь номинальным представителем власти, чтобы он мог стать новым уполномоченным премьер-министром."Ну и, конечно, для яркости и сочности картины автор статьи приводит комментарий не кого иного, как Алексея Навального: "Лидер оппозиции Алексей Навальный назвал реформы "мошенническим дерьмом", которое закончится тем, что Путин будет "единственным лидером всю жизнь".

THE BLOOMBERG

"Путин публично не объяснил драматические и неожиданные изменения, которые привели к тому, что Дмитрий Медведев, один из его самых верных сподвижников, был вытеснен со своей должности после почти 8-летнего пребывания у власти."

THE NEW YORK TIMES

"Российский премьер неожиданно ушел в отставку на фоне спекуляций Путина"

Политический уклад России, практически не менявшийся с начала 1990-х годов, оказался в состоянии лихорадочной неопределенности после того, как президент Владимир Путин предложил радикальные конституционные изменения, которые могут неограниченно продлевать его власть. Вдобавок к всеобщему замешательству, верный протеже г-на Путина быстро ушел в отставку с поста премьер-министра вместе с остальной частью правительства. В ежегодном обращении к Федеральному собранию Путин назвал свои предложения попыткой укрепить демократию, но его политические конкуренты и многие независимые аналитики интерпретировали их больше как стратегию сохранения власти после окончания президентского срока в 2024 году.Михаил М. Касьянов, бывший премьер-министр при Путине, который в настоящее время является его жестким критиком, сказал, что президент дал «четкий ответ на вопросы о его будущем: «Я останусь президентом навсегда».

CNN: Путин меняет Конституцию, чтобы усилить роль премьер-министра и занять эту должность в будущем.

Как видите, иностранная пресса реагирует неоднородно, и каждое издание выпускает свою личную теорию заговора, пытаясь разоблачить коварный план Кремля.

P.S. Если считаете, что посту не хватает реакций других конкретных зарубежных изданий, пишите в комментариях, дополню.

Источник: Открытая Россия

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Правительство инвестирует 127,5 млрд рублей в строительство атомного ледокола «Лидер», сообщают «Ведомости». Соответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым 15 января. Это одно из последних постановлений, подписанных Медведевым в этой должности. В тот же день он объявил об отставке. Ледокол планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Заказчиком строительства является «Росатом», а исполнителем – ФГУП «Атомфлот». Эскизный проект […]