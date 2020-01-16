Пять стран призвали Иран открыто расследовать крушение украинского лайнера

Пять стран, граждане которых погибли в результате крушения украинского самолета, призывают Иран провести открытое расследование и выплатить компенсации семьям жертв катастрофы.

С таким призывом выступили Украина, Канада, Афганистан, Швеция и Великобритания после того, как министры иностранных дел этих государств в четверг встретились в представительстве высокого комиссара Канады в Лондоне.

Министры призвали провести «независимое уголовное расследование с последующим прозрачным и беспристрастным судебным разбирательством».

Самолет «Международных авиалиний Украины» был по ошибке сбит иранскими военными с помощью баллистических ракет 8 января вскоре после того, как лайнер вылетел из аэропорта Тегерана, в результате чего погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Среди погибших было 57 канадцев, 17 шведов, 11 украинцев, 4 афганца, четыре британца и иранцы.

Иран первоначально заявлял, что причиной крушения самолета стал технический сбой, однако спустя несколько дней на фоне появления новых доказательств признал, что лайнер по ошибке сбил Корпус стражей исламской революции.

Трагедия произошла на фоне повышенной напряженности в отношениях между Ираном и США из-за убийства командующего элитным подразделением КСИР Касема Сулеймани, который погиб в результате американского авиаудара.

Иран в ответ нанес ракетные удары по иракским базам, где размещены американские военнослужащие.

Канадский министр транспорта Марк Гарно заявил в среду, что к международной команде экспертов, занятых в расследовании катастрофы, присоединились двое канадских специалистов. По его словам, эксперты успешно сотрудничают, однако Канада все еще добивается официальной роли в расследовании.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на этой неделе заявил, что жертвы были бы живы, если бы не эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

«Если бы в последнее время не было эскалации в регионе, эти канадские граждане сейчас были бы дома со своими семьями, – отметил Трюдо в интервью каналу Global News Television. – Вот что происходит, когда идут конфликты и войны. Основной удар приходится по невинным людям».

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