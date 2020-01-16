Солист Coldplay Крис Мартин рассказал, как хотел поддержать дочь на ее первой работе, но что-то пошло не так

42-летний Крис Мартин стал новым гостем вечернего шоу The Ellen DeGeneres Show. Фронтмен группы Coldplay рассказал за время интервью много смешных историй, но одна понравилась и запомнилась зрителям больше других. Так, его дочь от брака с актрисой Гвинет Пэлтроу, 16-летняя Эппл, недавно впервые устроилась на работу. Девушка стала продавцом в магазине одежды, а заботливый папа решил ее поддержать, как ему показалось, отличным способом. Он задумал проведать ее, а заодно и купить что-нибудь во время перерыва между репетициями. Однако спонтанный визит звездного родителя не очень-то понравился подростку. Вот что рассказал сам Крис:

Моя дочь работает в магазине одежды. Это ее первая работа, ей уже 16, и я так горжусь ею. Знаете, она из тех, кто идет по своему пути и добивается всего сама… Так вот, она стояла за одной из двух касс и, когда она заметила меня, ее буквально перекосило. С шокированным лицом она тихо сказала мне лишь: «Пап, убирайся отсюда». Я почувствовал себя ужасно и перешел в другую очередь. Но купить футболку мне все же удалось.

Певец добавил, что очень переживал за дочку, поэтому не мог не узнать, как у нее дела. Эта история многим показалась бы грустной, если бы не умилительная концовка:

Когда я уже оплатил футболку, то подошел к менеджеру магазина и попросил передать ей от меня немного вкусняшек. И уже на выходе из магазина услышал ее возглас: «Пап, люблю тебя!».

Крис Мартин и его дочь Эппл

Напомним, Крис Мартин и Гвинет Пэлтроу поженились 5 декабря 2003 года. Они были вместе 11 лет, и за это время у них родилось двое детей: дочь Эппл Блайз Элисон (14 мая 2004 года) и сын Мозес Брюс Энтони (8 апреля 2006 года). В 2014-м они решили расстаться. С октября 2017 года певец встречается с актрисой Дакотой Джонсон. Впервые о романе знаменитостей заговорили, когда их увидели вместе в одном из суши-баров Лос-Анджелеса. После этого Джонсон была замечена на концерте Coldplay в Аргентине, и папарацци начали регулярно выкладывать в сеть их совместные снимки — например, на пляже. В 2019-м ряд СМИ сообщил, что влюбленные расстались, но позже эта информация была опровергнута. Гвинет Пэлтроу же, в свою очередь, больше года назад вышла замуж за Брэда Фэлчака.

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