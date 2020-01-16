Welt — тонкий ход — Путин всё равно будет в России главным

16.01.2020, 21:47, Новости дня

Владимир Путин «всё усложняет»: он не желает менять Конституцию и делать президентский срок вечным, поскольку для него это было бы «слишком просто и грубо», передаёт Welt. По словам корреспондента телеканала Кристофа Ваннера, глава Кремля элементарно не хочет «стоять в одном ряду с различными среднеазиатскими диктаторами». К тому же в конечном счёте российский лидер после 2024 года всё равно «никуда не уйдёт и продолжит быть главным в ринге», убеждён немецкий журналист.

С нами на связи из Москвы наш корреспондент Кристоф Ваннер.

ЛЕНА МОЗЕЛЬ, ведущая Welt: Кристоф, кто такой Михаил Мишустин?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Много лет Мишустин был главой Федеральной налоговой службы. Как говорят, великолепный специалист в своей области, доктор экономических наук. Однако у него нет политических амбиций. Его сделают премьер-министром, но, по сути, он всего лишь подручный Владимира Путина, не более.

И тем не менее чего хочет добиться Путин при помощи этой рокировки?

КРИСТОФ ВАННЕР: Пока это никакая не рокировка. Сейчас просто назначат нового главу правительства. Медведева сильно не любили. Он был козлом отпущения за все ошибки, допущенные в экономике. На его место пришёл новый человек. Речь идёт об операции «остаться у власти». После 2024 года Путин больше не может стать президентом. Конституция РФ разрешает быть президентом только два срока подряд.

Встаёт вопрос: «Что делать?» Началась реструктуризация, в Конституцию вносят изменения, будет, скорее всего, создано новое ведомство, которое Путин возглавит после 2024 года. Станет ли Путин главой Госсовета, председателем Совета Безопасности или ещё раз премьер-министром с большими полномочиями, пока неясно. В конечном счёте Путин всё равно останется у власти, продолжит быть самым могущественным человеком в стране. У него, правда, будет какая-нибудь другая должность, и его больше не будут называть президентом. Путин никуда не уйдёт и продолжит быть главным в ринге.

ЛЕНА МОЗЕЛЬ: И всё же, Кристоф, почему он всё так усложняет? Почему он просто не изменит Конституции и не сделает президентский срок вечным?

КРИСТОФ ВАННЕР: Для него это было бы слишком просто и грубо. Кроме того, он не хочет стоять в одном ряду с различными среднеазиатскими диктаторами. Он хочет это сделать тонко, а не, как я уже сказал, просто и грубо.

А, вот оно что! Всё, теперь мы поняли. Кристоф, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 16 января 2020 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Правительство инвестирует 127,5 млрд рублей в строительство атомного ледокола «Лидер», сообщают «Ведомости». Соответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым 15 января. Это одно из последних  постановлений, подписанных Медведевым в этой должности. В тот же день он объявил об отставке. Ледокол планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Заказчиком строительства является «Росатом», а исполнителем – ФГУП «Атомфлот». Эскизный проект […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика