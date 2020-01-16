Independent — Меркель увидела в брексите «тревожный звонок» для Европы

За две недели до предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС канцлер Германии Ангела Меркель призвала союз повысить конкурентоспособность, передаёт The Independent. При этом Меркель предупредила, что после брексита Соединённое Королевство лишится части геополитического влияния и не сможет пользоваться преимуществами единого рынка.



Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала брексит «тревожным звонком» для ЕС, предупредив, что союзу необходимо развиваться, так как после выхода из него Великобритания станет его конкурентом с точки зрения экономики, пишет The Independent.

В связи с этим за две недели до брексита Меркель призвала повысить конкурентоспособность Европы, которая должна стать «привлекательной, инновационной, креативной, а также хорошим местом для исследований и учёбы».

Канцлер не только выступила в защиту европейского проекта, но и «завуалированно» предупредила Великобританию о последствиях решения страны отказаться от него.

«Я вижу Европейский союз нашим страхованием жизни. Германия слишком мала, чтобы самостоятельно оказывать геополитическое влияние, поэтому нам нужно использовать все преимущества единого рынка», — сказала Меркель.

При этом она призналась, что считает международные институты, подобные ЕС, «уроком, извлечённым из Второй мировой войны и предыдущих десятилетий», память о которых понемногу исчезает.

Как отмечает The Independent, Меркель прежде предпочитала избегать темы выхода Великобритании из Европейского союза. Однако в октябре прошлого года нарушила молчание и предупредила, что после брексита страна станет экономическим конкурентом ЕС, наряду с США и Китаем.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Правительство инвестирует 127,5 млрд рублей в строительство атомного ледокола «Лидер», сообщают «Ведомости». Соответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым 15 января. Это одно из последних постановлений, подписанных Медведевым в этой должности. В тот же день он объявил об отставке. Ледокол планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Заказчиком строительства является «Росатом», а исполнителем – ФГУП «Атомфлот». Эскизный проект […]