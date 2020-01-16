Рада поддержала повышение годовых лимитов для ФЛП

16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве», передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Документ поддержало 283 народных депутата.

Законопроектом предусматривается внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементация норм, предусмотренных планом противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), а также реформирование института финансовой ответственности и совершенствование процедуры администрирования налогов и сборов.

Проект закона учитывает поправку о повышении годовых лимитов для физических лиц – предпринимателей (ФЛП) первой – третьей групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн.

Пресс-служба «Слуги народа» утверждает в Facebook, что это поможет предпринимателям развивать бизнес.

Важливе рішення для підприємців! Сьогодні парламент збільшив ліміти для ФОПів. За відповідну правку до законопроекту №… Posted by Слуга Народу on Neljapäev, 16. jaanuar 2020

В первом чтении парламент поддержал законопроект 3 декабря 2019 года.

16 января 2020 года Верховная Рада приняла сопутствующий законопроект №1209-1, который также предусматривает усиление контроля за уплатой налогов.

С 1 января 2017 года Украина присоединилась к международной программе расширенного сотрудничества по вопросам имплементации плана действий BEPS, участие в которой сегодня принимают более 116 стран мира. Внедрение шагов плана действий BEPS является предпосылкой для либерализации валютного регулирования, соответствует обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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