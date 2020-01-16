Умер сын Толкина

16.01.2020, 21:30, Новости дня

На юго-востоке Франции скончался сын английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина Кристофер, ему было 95 лет, информирует издание Var Matin.

Как сообщила газета, Кристофер Толкин умер в ночь со среды на четверг в больнице во французском департаменте Вар, передает РИА «Новости».

Кристофер – третий и младший сын Дж. Р. Р. Толкина – родился 21 ноября 1924 года в Англии в городе Лидс. Во время Второй мировой войны был пилотом в Королевских военно-воздушных силах Великобритании. С  1964 по 1975 годы преподавал английский язык в Оксфордском университете.

После смерти отца 2 сентября 1973 года Кристофер доработал и опубликовал его незаконченную книгу «Сильмариллион», позже выпустил 12-томную серию «История Средиземья», состоящую из черновиков Джона и комментариев Кристофера, а также еще несколько книг о Средиземье.

В 2014 году на 93 году жизни умер владелец прав на экранизацию Толкина Саул Зейнц.



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